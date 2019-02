Leonardo protagonista dei saloni Idex e Nadvexx

Leonardo

(Teleborsa) -sarà protagonista dei saloni Idex e Nadvexx, che si terranno dal 17 al 21 febbraio ad Abu Dhabi, unIn questa importante vetrina mediorientale, dove la presenza italiana risale alla prima edizione 1993 con la storica denominazione sociale Finmeccanica,, M-345 – destinato a sostituire l'MB-339 dell'Aeronautica Militare Italiana a partire dal 2020 – e l'M-346 nella versione Fighter Attack. Un'nella cornice degli Emirati Arabi Uniti è rappresentata dai, già adottati dalle forze armate italiane e britanniche, basati su un'architettura aperta e modulare che consente l'integrazione di sensori e sistemi a seconda dello scenario operativo, e facilmente dispiegabili nei contesti civili., in grado di eseguire simultaneamente e in modo indipendente la sorveglianza e il tracciamento grazie alla tecnologia Aesa sviluppata da Leonardo, già operativo sulle corvette classe Abu Dhabi e Falaj 2 della marina degli Emirati. Nadvexx ospiterà anche un modello in scala di un ponte di comando, dove i visitatori potranno osservare il funzionamento dei sistemi forniti da Leonardo, e in banchina la ITS Carlo Margottini della Marina Militare italiana, una fregata FREMM con capacità antisommergibile.Negli Emirati, sono oltre 20 le navi equipaggiate con tecnologie Leonardo e nell'area del Medio Oriente la società sta fornendo soluzioni per l'aggiornamento di flotte esistenti, come le sei navi classe Al Manama della Royal Bahrain Naval Forces, per cui Leonardo sta fornendo i nuovi sistemi, oltre all'addestramento e a servizi di logistica. Nell'area degli Emirati, Leonardo ha fornito le proprie soluzioni tecnologiche per i programmi spaziali, di sicurezza, comunicazione e automazione dei trasporti e reti integrate e sicure di comunicazioni per le forze armate e di polizia.