Presentata Enac Academy per l'Aviazione Civile

(Teleborsa) - Presentato oggi 18 febbraio agli operatori del settore e alla stampa ilL'obiettivo principale proposto dal progetto è quello die laattraverso la costruzione di percorsi die la creazione di una rete di eccellenza da attuare attraverso la collaborazione con Università, soggetti istituzionali o privati titolati di know how aeronautico di livello internazionale."Formazione, aggiornamento e divulgazione della cultura aeronautica: in sintesi è questa la mission dell'Enac Academy che intende costruire un terreno di incontro tra l'Ente e le richieste formative provenienti dall'esterno per fornire a tutti gli stakeholder gli aggiornamenti previsti dalla normativa internazionale. L'erogazione della formazione è anche un tema fondamentale negli accordi di cooperazione, finalizzati alla "capacità building", che l'Ente ha con alcuni paesi che hanno specifiche necessità, prevalentemente nei settori dell'airworthness, operazioni di volo, licenze, aeroporti, spazio aereo e security", ha detto ilaprendo i lavori.Anche iha poi commentato il progetto: "Considero questa iniziativa di grande rilevanza e sono lieto di sostenerne la realizzazione. Ritengo sia sempre molto importante favorire l'incontro tra le istituzioni e l'industria, soprattutto per contribuire allo sviluppo del sistema paese con la creazione di percorsi di eccellenza che passano attraverso progetti di studio, ricerca e formazione come l'ENAC Academy", ha poi concluso.