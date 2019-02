Inps, Tridico confermato commissario e Verbaro subcommissario

(Teleborsa) - È terminata dopo circa cinquanta minuti la riunione dela Palazzo Chigi volta a sancire, dopo 45 giorni, l'accordo raggiunto da Lega e M5s sui, con la nomina diConsigliere del vicepremier Luigi Di Maio e padre del Reddito di cittadinanza,prenderà, dunque, la guida dell'Istituto prima, come prevede il Decretone, nelmolto probabilmente in quello di. Stesso discorso per, già segretario generale del ministero del Lavoro e poi consigliere giuridico dell'allora ministro Maurizio Sacconi che in prospettiva,dell'Istituito, sarà nominato. "La nomina di Pasquale Tridico all'Inpsn.190 del 2012, oltre all'articolo 25 dello stesso Decretone: intervenga il presidente dell'Anac Raffaele Cantone" scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, componente della commissione Affari sociali della Camera. "Come fa Tridico a essere indipendente se lavora nell'ufficio di Di Maio al ministero del Lavoro come collaboratore? Mai nella storia dell'Inps si era assistito ad un'occupazione politica del genere" afferma Pagano.Perplessità anche dal senatore del gruppo Misto ex M5,che si chiede: "È un caso che salvato Salvini dal processo si è raggiunto subito l'accordo Lega - M5S su TAV, nomine Inps ed emendamenti sul reddito di cittadinanza?, ma uno scambio tra gli interessi degli italiani e gli".