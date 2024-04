ASTM, assemblea approva bilancio. Alfano confermato Presidente

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di, tra i principali player infrastrutturali a livello internazionale nella gestione di concessioni autostradali, nella progettazione e costruzione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità, ha approvato il, che evidenzia un utile di 18,9 milioni, e ha preso atto del Bilancio Consolidato 2023, che registra un volume d’affari pari a oltre 4 miliardi, un EBITDA di 1.888,6 milioni e un utile netto di 188,4 milioni, nonché della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario per il 2023.L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre,e in quella di Vice Presidente Franco Moscetti.Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea odierna, hadella società.Il Consiglio, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, risulta composto dai seguenti 9 membri: ALFANO Angelino (Presidente); MOSCETTI Franco (Vice Presidente); TOSONI Umberto (Amministratore Delegato); BIMA Caterina, GAVIO Beniamino, MION Stefano, PECCHIO Luca, PELLEGRINI Andrea, VASQUEZ Federica.