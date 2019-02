Saipem positiva in Borsa. Banca Akros ottimista su risultati 2018

Saipem

(Teleborsa) - Si muove in avanti, che sta portando a casa un progresso dello 0,28% dopo il giudizio diche ha confermato una raccomandazioneed indicato unIn vista dei, il broker ha detto di attendesi ilindicati a fine ottobre, con ilche andrà a compensare il calo dell'EBITDA atteso nel drilling. Il debito è atteso sostanzialmente stabile a dispetto dlela spesa per l'acquisto della nave Constellation (275 milioni di dollari).: per la divisione E&C Onshore si attende un continuo miglioramento dei margini e degli ordinativi che a fine 2018 sono stimati a 8 miliardi; per la divisione E&C Offshore ci si attende un'accelerazione degli ordini di riflesso al progressivo aumento degli investimenti delle compagnie petrolifere.Comparando l'andamento del titolo Saipem con il, su base settimanale, si nota che la big italiana dell'ingegneria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,34%, rispetto a +2,09% del principale indice della Borsa di Milano).L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,286 Euro. Primo supporto visto a 4,209. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,16.