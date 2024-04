Fine Foods & Pharmaceuticals, upgrade di Banca Akros a Buy

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, migliorando anche lasul titolo a "" da "Accumulate" visto l'upside potenziale del 51%.Gli analisti scrivono la società nel 2023 ha riportato una solida crescita dei ricavi (+22% a/a) e un miglioramento della redditività (margine EBITDA +2,7 punti percentuali al 10,3%) grazie alla normalizzazione dei costi di produzione.nel 2024 (ricavi +7,5% e margine EBITDA +2,2pp) e nei prossimi anni (ricavi ed EBITDA CAGR del 10/19% rispettivamente fino al 2027).Banca Akros ha quindiper il periodo 2024/25 (ricavi ed EBITDA +1%) e ha proiettato le nuove previsioni per il periodo 2026/27 per includere il piano di investimenti in corso e le relative entrate aggiuntive. Fine Foods & Pharmaceuticals dovrebbe continuare a sovra-performare i propri mercati di riferimento, come ha fatto negli ultimi dieci anni."Riteniamo che il titolo Fine Foods & Pharmaceuticals sia stato, poiché i segnali visibili di ripresa hanno a malapena influenzato il prezzo di mercato - si legge nella ricerca - Inoltre, riteniamo che le ulteriori opportunità di crescita non siano ancora scontate".