Borsa elettrica, prezzi dell'energia in crescita del 3,1%

(Teleborsa) - Aumenta ilalla Borsa elettrica che, nella settimana che va dal 18 al 24 febbraio, ha raggiunto il prezzo medio di acquisto di. Questo dato, inrispetto a quello della settimana precedente, è in crescita di 3,1 punti percentuali.E' quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico.Sempre secondo le rilevazioni di GME, rimangono stabili iin borsa, che vedono un incremento minimo dello 0,1% amentre laè in crescita di 0,3 punti percentuali attestandosi alOvunque in aumento iin unche abbraccia idel Sud aidella Sicilia.