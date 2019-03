Petrolio, la settimana parte in rialzo

(Teleborsa) - Avvio di ottava in risalita per i prezzi del greggio sostenuto dalle speranze di unpiù vicino mentre prosegue l'impegno dell'OPEC e degli altri grandi esportatori non facenti parte del Cartello a modulare l'offerta.Le quotazioni del barile di, il greggio di riferimento del mare del Nord, guadagnano lo 0,43% a quota 65,39 dollari. Ilsale dello 0,68% a 56,18 dollari.. Pechino abbasserebbe i suoi dazi ed altre restrizioni su alcune merci americane, tra cui prodotti agricoli, chimici e auto mentre Washington rimuoverebbe gran parte, se non tutte, le sanzioni applicate finora.Ilha detto che la Russia porterà la produzione di petrolio a 228.000 barili al giorno. L'OPEC e i suoi alleati, inclusa quindi la Russia, si sono impegnati a ridurre la produzione totale di 1,2 milioni di barili al giorno dai livelli di produzione di ottobre per i primi sei mesi di quest'anno.