Finecobank, raccolta positiva a febbraio

(Teleborsa) -, ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. Come evidenziato lo scorso mese, l'asset mix torna a essere maggiormente orientato verso il risparmio gestito, pari a 207 milioni di euro (+47% a/a), che in particolare evidenzia un approccio più cauto da parte della clientela che predilige prodotti più conservativi coerentemente con l'attuale fase di mercato.: la raccolta gestita ha raggiunto 346 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 167 milioni e quella diretta a 407 milioni. La raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto 314 milioni e la raccolta netta dei nuovi servizi di consulenza evoluta Plus e Core Multiramo Target è stata pari a 711 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salito al 67% rispetto al 64% di febbraio 2018 e al 67% di dicembre 2018. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 847 milioni.(+7% rispetto a febbraio 2018 e +2% rispetto a dicembre 2018).Si segnala che al 28 febbraio 2019 Fineco Asset Management gestisce masse per 10,8 miliardi, di cui 6,2 miliardi classi retail e circa 4,6 miliardi di euro relativi a classi istituzionali.Da inizio anno sono stati acquisiti 20.513 nuovi clienti, di cui 9.758 nuovi clienti nel solo mese di febbraio (+1% a/a). Il numero dei clienti totali al 28 febbraio 2019 è di quasi 1.293.000, in crescita del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Positivo a Piazza Affari il titolo della banca multicanale del Gruppo: +1,28%.