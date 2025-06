Risparmio gestito, il patrimonio torna sopra i 2.500 miliardi di euro a maggio

(Teleborsa) - Ilha terminato il mese di2025 con un patrimonio di 2.521 miliardi di euro, sostenuto da un effetto mercato positivo pari a +1,3%. Lo si evince dai dati provvisori della Mappa Mensile di Assogestioni, dai quali emerge anche che la raccolta netta è stata di -2,36 miliardi di euro nel complesso e di -1,23 miliardi di euro sui soli fondi aperti.I dati di dettaglio sul fronte a maggiore partecipazione retail evidenziano una raccolta positiva di +1,73 miliardi di euro per i fondie di +460 milioni di euro per quelli, mentre i prodottie i fondi monetari hanno registrato deflussi rispettivamente per 1,95 miliardi di euro e 971 milioni di euro.Infine, leretail hanno raccolto 685 milioni di euro, mentre da quelle istituzionali sono fuoriusciti 1,89 miliardi di euro, per un bilancio di raccolta netta delle gestioni di portafoglio di -1,20 miliardi di euro.