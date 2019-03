Il settore costruzioni a Milano in territorio positivo (+0,83%), positiva la giornata per Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

mid-cap

Carel Industries

Cementir

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 28.653,4, in aumento di 236,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 418, dopo aver avviato la seduta a 416.Nel, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,75%.Tra leitaliane, bene, con un rialzo dell'1,92%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.