Rialzo controllato per il comparto beni industriali a Milano (+0,67%)

settore infrastrutture e impiantistica

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 32.952,7, in recupero dello 0,67%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,27% a 809.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni industriali, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,97%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,55%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,54%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,17%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,23%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 18,37%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,79%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,23%.