Rebus Brexit: No Deal o rinvio?

(Teleborsa) - Ail cerchio si stringe. Esta a guardare, ovviamente con molto interesse. Nella serata di ieri, infatti, laha respinto per la scone che, lunedì, aveva limato fino a tarda notte.i deputati a favore,i contrari: lo scarto è stato inferiore a quello del primo tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio, ma pur sempre una debacle per la Signora diche appare sempre più all'angolo. Dopo il voto, lache preso laconrimasto,proprio come ladi uscire dallequando mancano ormai meno di due settimane alla data ufficiale del Leave, fissata al– La strada, insomma, che porta al divorzio tra, si fa dura per davvero. E laOggi, mercoledì 13 marzo, un'altraTra pochi minuti, infatti, i deputati si esprimeranno sull'ipotesi di unsenza accordo, ilNo deal che non piace a nessuno.invece, giovedìsi esprimeranno sulla possibilità di chiedere unaalladel, unche per molti potrebbe preludere a un- Intanto Londra corre ai ripari eper difendere il made in England sia nel caso in cui il Parlamento britannico si esprimerà a favore del "no deal" sia in quello in cui il "no deal" dovesse essere respinto dai Comuni ma Londra dovesse comunque uscire dall'Unione Europa senza accordo dopo il termine del. I dazi sull'87% delle importazioni britanniche saranno azzerati nell'ambito di un piano temporaneo da applicare in caso dil, per evitare uno. Lo ha annunciato il Governo.