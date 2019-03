Salvini: "Via della Seta non è testo sacro"

(Teleborsa) -torna sulla, il memorandum italiano con la Cina, e conferma i dubbi suoi e della Lega. "Stiamo leggendo, il memorandum non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorare", ha dichiarato il vicepremier durante una conferenza stampa a Montecitorio.Nonostante le rassicurazioni del Quirinale e del governo da parte del premier, il leader leghista non è ancora del tutto convinto."Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, da ministro dell'Interno dirò un secco no", ha dichiarato."Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova guarderei a fondo. Se fosse un americano nessun problema. Se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso.. L’Italia è ben collegata in un’alleanza che giustamente chiede attenzione", ha poi ricordato in merito ai dubbi statunitensi sull’apertura italiana alla Cina.