Maturità al via: per la prima prova Borsellino, il Gattopardo e Pasolini

(Teleborsa) - Al via oggi l'per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni) con lacomune a tutti gli indirizzi di studio. Alle ore 8.30 il ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato le chiavi digitali per aprire il plico telematico contenente leA - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; B - Analisi e produzione di un testo argomentativo; C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), riferite a vari ambiti (letterario, storico, filosofico, artistico, scientifico, economico, sociale). La durata massima della prova è di 6 ore. Quest'anno sono 13.900 le commissioni per un totale di 27.698 classi.La(tipologia C) ricorda ilattraverso un testo dal titolo "I giovani, la mia speranza", pubblicato su Epoca nell'ottobre 1992, e riflette sull'importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa. La seconda traccia di attualità propone un"L'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?" pubblicato su 7-Sette, il supplemento settimanale del Corriere della Sera, per riflettere sul proliferare nelle piattaforme di social media contenuti pensati per scatenare il sentimento dell'indignazione e che, proprio a causa di questo, finiscono per saturare la nostra capacità di indignarsi. Per la tipologia B la prima traccia prevede un un testo sugli anni Trenta e il New Deal ("Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo") dello storico britannico; un articolo sul tema del "Rispetto" del giornalista di "Avvenire"; e il testo sull'impatto ambientale "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" del filosofo e saggistapubblicato sulla rivista trimestrale "Sotto il Vulcano". Infine, gli autori scelti per la tipologia C sonocon la poesia senza titolo "Appendice I", tratta dall'opera "Dal Diario" (1943-1944) econ un brano – in particolare il passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina – tratto da "Il Gattopardo"."In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la maturità. Forza ragazzi! Lo so, oggi è il giorno: l'esame di maturità. Avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni. Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo. Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio" è il messaggio inviato con un video pubblicato sui social dalla"Il consiglio migliore che posso darvi è 'siate fedeli a voi stessi'. Come ho letto in questi giorni, in una frase molto bella che mi è piaciuta, mettete in gioco quello che voi siete. E voi siete tanto, e voi valete tanto" ha detto ilnel suo videomessaggio agli studenti. Il ministro ha espresso il suo "auspicio profondo" che gli esami di questi giorni rappresentino "il compimento, proprio il compimento" dei "talenti" dei giovani maturandi. "Vi faccio – ha concluso – l'unico augurio all'altezza di ognuno di voi. In questi giorni trovate voi stessi, in questi giorni trovate il futuro. Buon esame a tutte e a tutti".