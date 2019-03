Clima: Bonelli, "chi attacca giovani manifestanti è un cretino"

(Teleborsa) -mosse nei confronti delle manifestazioni di ieri venerdì 15 marzo sul clima e allache di fatto è stata l'artefice di queste mobilitazioni.che anche lui se la prende con la canzone dei partigiani aggiungendo che a manifestare erano i soliti noti, come se un milione di giovani fossero i soliti noti. Poi c'è ildice che non possiamo regalare la terra agli ambientalisti fricchettoni. E che dire di, come se bullizzare una sedicenne fosse normale a prescindere dalla sua malattia. InfinePer la cronaca, il commento volutamente paradossale su Greta di, giornalista ex RAI e attualmente "opinionista", si è avuto, salvo anche lei precisare, con un pizzico di voluta ironia,- che in questi anni ha impedito che nel nostro Paese vi fosse quel processo di modernizzazione, innovazione e conversione ecologica di modelli produttivi obsoleti e inquinanti".