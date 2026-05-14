INPS: bonus assunzioni per giovani, donne e ZES per favorire l’occupazione stabile

(Teleborsa) - Con tre circolari pubblicate oggi, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative sui nuovi esoneri contributivi previsti dal decreto-legge n. 62/2026, finalizzati a incentivare l’occupazione stabile di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate.



La Circolare n. 55 disciplina il "Bonus Giovani 2026", che prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 effettuate nel 2026. Il beneficio riguarda chi è senza impiego da almeno 24 mesi (o 6 mesi in condizioni di particolare svantaggio), con un tetto fino a 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le imprese nelle aree ZES o in zone del Centro Italia in crisi industriale.



La Circolare n. 56 riguarda il "Bonus ZES 2026", destinato ai datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). Il bonus è riservato a lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi e prevede un esonero fino a 650 euro mensili per 24 mesi.



Infine, la Circolare n. 57 introduce il "Bonus Donne 2026", con esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi INAIL) per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il beneficio dura fino a 24 mesi e può arrivare a 650 euro mensili, elevati a 800 euro per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica.



Tutte le misure escludono il lavoro nella pubblica amministrazione, il lavoro domestico e l’apprendistato. Per accedere agli incentivi è inoltre richiesta la regolarità contributiva (DURC), il rispetto dei contratti collettivi e, quando previsto, l’incremento occupazionale netto.







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