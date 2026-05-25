Patto europeo per il Clima: "La transizione parte dalle scuole"

(Teleborsa) - Il ruolo della scuola come attore della transizione climatica
è stato al centro dell'evento nazionale del Patto europeo per il Clima
, svoltosi sabato 23 maggio presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
di Milano. L'appuntamento, intitolato "Dalla Classe alla Città: le Scuole nella Transizione Climatica", ha riunito istituzioni, mondo della ricerca, amministratori locali, docenti e studenti.
Il keynote speech è stato affidato al climatologo Luca Mercalli
, ambasciatore del Patto europeo per il Clima. "Con il Patto europeo per il clima vogliamo diffondere prima di tutto consapevolezza
perché la crisi ambientale è talmente profonda e complicata che bisogna parlarne a tutti i livelli", ha dichiarato Mercalli, sottolineando l'urgenza di affiancare alla diagnosi dei problemi climatici una risposta operativa. "I più giovani devono sapere
, ma gli adulti devono agire
", ha aggiunto.
Secondo i dati diffusi nel corso dell'incontro, la comunità italiana del Patto è la più numerosa tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea. "La comunità italiana del Patto europeo per il Clima – ha spiegato Luciana Favaro
, presidente di EuCliPa.IT
, country coordinator del Patto in Italia - è la più grande tra i 27 Paesi membri e già da alcuni anni si è posta l'obiettivo di sollecitare il mondo della scuola
a svolgere un ruolo attivo nella transizione climatica, grazie alla presenza in questa rete di due ambasciatrici di INDIRE,
Isabel de Maurissens e Maria Chiara Pettanati. EuCliPa e INDIRE hanno messo a punto il Progetto PAESC School pe
r imprimere un'accelerazione al percorso di transizione che giovani e adulti devono portare avanti con sempre maggiore determinazione".
Il quadro europeo è stato illustrato da Leonardo Di Filippo,
Team Leader del Patto Europeo per il Clima presso la Direzione Generale per il Clima della Commissione Europea: "Il Patto Europeo per il Clima è il cuore della resilienza europea
: in Italia, con 108 Ambasciatori e 8 partner, e in Europa con una rete di 1.200 Ambasciatori e oltre 100 organizzazioni, il Patto dimostra l'importanza di coinvolgere scuole, istituti, autorità locali e regionali per avere una transizione di successo. La vera sfida è trasformare le ambizioni
al cambiamento di Bruxelles in azioni concrete sul territorio
".
Sul fronte amministrativo è intervenuto Lorenzo Pacini
, Assessore al verde, strade, casa, edilizia scolastica e politiche giovanili del Municipio 1 del Comune di Milano: "Il Patto europeo per il Clima è fondamentale per il nostro presente. L'amministrazione comunale milanese prova ogni giorno essere parte attiva di un cambiamento reale e concreto
che migliori la qualità della vita, contrasti il cambiamento climatico e dia una vera svolta alle persone che vivono in città. Non abbiamo paura di prendere decisioni anche impopolari ma animate dal desiderio di promuovere il bene collettivo e salvare il clima nella nostra città".
Tra le esperienze presentate, è stato discusso il caso del Liceo Majorana di Desio
, dove la rigenerazione di un parcheggio cittadino è stata utilizzata come occasione per sperimentare soluzioni basate sulla natura e nuove forme di collaborazione tra istituto scolastico e territorio.
L'appuntamento milanese si colloca nel percorso di avvicinamento delle strategie europee alle comunità locali
, con l'obiettivo di valorizzare il contributo di scuole, studenti e cittadini nella costruzione di contesti urbani più resilienti, inclusivi e sostenibili. (Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)