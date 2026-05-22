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Pichetto: biodiversità tesoro da proteggere e valorizzare

Ambiente, Economia
Pichetto: biodiversità tesoro da proteggere e valorizzare
(Teleborsa) - Nella giornata internazionale della Biodiversità, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale italiano e sottolinea il legame sempre più stretto tra biodiversità e cambiamento climatico.


"La nostra biodiversità - afferma il ministro Gilberto Pichetto - è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa". "Salvaguardare gli ecosistemi - prosegue il ministro - significa rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile". L'impegno comune "di istituzioni, imprese e cittadini è determinante per affermare la centralità della nostra natura per la crescita", conclude il ministro.


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