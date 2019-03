Energica Motor Company sigla accordo commerciale in Belgio

Energica Motor Company

(Teleborsa) -specializzata in moto elettriche ad elevate prestazioni, ha raggiunto unSecondo fonti ANCMA il Belgio è diventato in poco tempo ilper numero divenduti, attestandosi per il 2018 sopra le"La stagione motociclistica 2019 si apre all'insegna di nuove ed importanti aperture commerciali. Il nostro obiettivo è aumentare la nostra presenza su territorio europeo ed extra-europeo per poter raggiungere tutte le richieste dei nostri clienti", afferma, CEO Energica Motor Company.