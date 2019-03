Italiaonline si conferma prima internet company italiana. Aggiornato Piano al 2021

Italiaonline

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2018 in crescita a livello di business, mentre sul(era in utile per 26,4 milioni nel 2017) hanno pesato glilegati al piano diaziendale.a 244,4 milioni, sostenuti dal segmento digital advertising (+22,4%), ed hanno registrato un'accelerazione progressiva nell'arco dei trimestri (+7,6% il quarto +7% il terzo). I rsi sono attestati adi euro (-4,1% rispetto ai 338,5 milioni dell'anno prima) ed evidenziano un progressivo miglioramento nell'arco dell'ultimo semestre.con una media giornaliera dei portali proprietari pari a 4,8 milioni di utenti unici, di cui 3,2 milioni da smartphone. La concessionariarisulta inoltre essere a dicembre 2018 la prima concessionaria digitale italiana, grazie alla capacità, con l’unione dell’audience propria e di terze parti, di raggiungereun totale di utenti unici giorno pari a 7,4 milioni.dai 67,7 milioni al 31 dicembre 2017) e beneficia dell’adozione del principio IFRS 16 per 8,5 milioni. L'EBITDA normalizzato è pari a 56,1 milioni.(positivo per 27,8 milioni nel 2017), dopo aver scontato oneri non ricorrenti e di ristrutturazione, principalmente legati al piano di riorganizzazione aziendale per un totaledi 33,1 milioni.La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è positiva per 67 (era 72,9 milioni al 31 dicembre 2017), comprensiva di 34,1 milioni di passività finanziarie dovute all’adozione del IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2018.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un, approvato in data 15 marzo 2018 sotto la guida del precedente CEO, estendendone la durata al 2021 edeconomico-finanziari per il periodo 2019 – 2021. I target indicano, con riferimento ai, una crescita media (2018 - 2021) pari a, in grado di compensare la fisiologica flessione del business traditional nel corso del periodo di Piano. Ial 2021 sono previsti sostanzialmente stabili rispetto al dato 2018 ().Il Piano aggiornato, che si basa sostanzialmente suigià identificati nella versione precedente, recepisce gli effetti dello stato di avanzamento delle iniziative intraprese nel corso del 2018 oltre che lo sviluppo dello scenario di mercato. L’evoluzione degli obiettivi economico finanziari riflette principalmente unche sia in grado, nel periodo di Piano, di compensare il calo del business tradizionale, permettendo un miglioramento della redditività operativa.