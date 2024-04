Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 5 siti: totale sale a 1.065

(Teleborsa) -hache offrono: 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.Di seguito iper i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: "Luno Invest" (sito internet https://lunoinvest.net); Vantage Global Limited (sito internet www.vantage-markets.com e relativa pagina https://secure.vantage-markets.com); "Capital4it Ltd" (sito internet www.capital4it.io e relativa pagina https://panel.capital4it.io); Crypto Trade Club Ltd (sito internet https://cryptotradeclub.ltd e relativa pagina https://cfd.cryptotradeclub.ltd); "Amlight-italiainvestment" (sito internet www.amlight-italiainvestment.net).Sale, così, adalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.