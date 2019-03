Quota 100, Inps: "In pagamento 25mila pensioni"

(Teleborsa) - Sono oltrepresentate per le pensioni con "quota 100" e di queste, 25mila sono in pagamento dal 1 aprile. Lo comunica ila margine di un'iniziativa sulla sindrome di Williams.Gli ultimi dati ufficiali indicano in, per lo più provenienti dal pubblico (34.535 contro i 33.703 del privato).Tra quelle in decorrenza il 1 aprile,: in questo caso il pagamento, se accolta la richiesta, sarà effettuato a maggio e comprenderà anche la quota di aprile.Sempre dal 1 aprile, ha ricordato Di Michele, le pensioni saranno calcolate con la perequazione rispetto all'inflazione, come prevede la legge di bilancio.Partirà invece da giugno il taglio delle cosiddette pensioni d'oro e il conguaglio sullaper tutte le pensioni superiori a tre volte il minimo.