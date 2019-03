Italia-Cina: vino traina export agroalimentare, vale quasi il 30%

(Teleborsa) -, mentre l’import di cibo e bevande dalla Cina ha toccato quota 595 milioni di euro. Sono i dati diffusi dall’Ufficio Studi di CIA-Agricoltori Italiani in occasione della visita di Stato del presidente Xi Jinping a Roma L'interscambio commerciale agroalimentare Italia-Cina, quindi, si è chiuso a favore di Pechino per una valore di 154,5 milioni di euro nel 2018. Bisogna precisare, però, che a incidere sul saldo commerciale negativo per l'Italia - spiega l’Ufficio Studi - è stato il peso importante (33%) esercitato dalla categoria "animali da pellicceria e pelli da pelliccia" all'interno della categoria prodotti agroalimentari Made in China.D'altra parte dal 2010 ad oggi - osserva la CIA -. Infatti, fatto cento il valore di entrambi i flussi commerciali, mentre gli arrivi da Pechino sono aumentati del 19%, le vendite estere sono cresciute del 129%.Con un valore di 127 milioni di euro nel 2018,, spinto soprattutto dalle bollicine. Il vino incide per un terzo sull'export complessivo (29%), tanto che l’Italia è diventata il quinto fornitore di vino in Cina. Seguono a distanza, nelle esportazioni verso Pechino, il comparto lattiero-caseario (33 milioni di euro) e l’olio d’oliva (27 milioni), che insieme valgono circa il 15% dell’export agroalimentare italiano in Cina.