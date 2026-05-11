Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'11 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 11/05/2026
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,5%)
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 1%)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,6%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,05 Mln unità; preced. 3,98 Mln unità)
Martedì 12/05/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,5%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,4 punti; preced. 113,3 punti)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso -29,1 punti; preced. -17,2 punti)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,9%)
Mercoledì 13/05/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.900 Mld ¥; preced. 3.933 Mld ¥)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 7,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 2,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 4,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -0,6%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,4%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 4%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,31 Mln barili)
Giovedì 14/05/2026
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -20,1 Mld £; preced. -18,79 Mld £)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,7%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 206K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 1%; preced. 0,8%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,7%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 63 Mld piedi cubi)
Venerdì 15/05/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,8%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 1,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 7,3 punti; preced. 11 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 0,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
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