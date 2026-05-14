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Prezzi export USA (MoM) in marzo

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Prezzi export USA (MoM) in marzo
USA, Prezzi export in marzo su base mensile (MoM) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +1,5% (la previsione era +1,1%).
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