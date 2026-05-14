Usa, ad aprile prezzi import +1,9% e prezzi export +3,3% su mese

(Teleborsa) - Prosegue la crescita dei prezzi import-export Usa nel mese di aprile 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato una variazione del +1,9% dopo il +0,9% di marzo e sopra il +1,0% indicato dal consensus. I prezzi export hanno riportato invece un +3,3%, dopo il +1,5% del mese precedente, e sopra il +1,1% del consensus.



Nell'ultimo anno i prezzi all'importazione sono aumentati del 4,2% (il maggiore incremento da ottobre 2022) mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati del 8,8% (il maggiore incremento da settembre 2022).



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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