Xylella, Coldiretti: "Fermare il disastro colposo"

(Teleborsa) - Interventi immediati per contrastare il “"disastro colposo" che ha causato la, sostegno diretto agli olivicoltori e fermare il contagio prima che diventi ancora più grave.Sono queste le richieste che la delegazioneha girato al premiere alla ministra per il Sudin occasione dell’incontro tenutosi in mattinata a Lecce.Secondo l’associazione "" e, in mancanza di interventi decisi, la situazione può solo peggiorare.Le priorità elencate da Coldiretti per l’area infetta riguardano "delle imprese agricole, di frantoi e vivai e sostengo all’occupazione e il nostro", come ha spiegato ilAlla ministra Lezzi è stato chiesto che "per favorire nuovi impianti e per sostenere gli olivicoltori e le loro famiglie per la mancata produzione".In dettaglio, l’associazione ha chiesto che “i 300 milioni di euro di risorse aggiuntive, rispetto ai 100 già stanziati dal CIPE, vadano agli agricoltori, che vengano monitorati i percorsi di assegnazione di 150 milioni per il 2020 e di 150 per il 2021”.Coldiretti ha ricordato anche la necessità diche, secondo i loro calcoli, sta procedendo verso nord alla velocità di 2 km al giorno.All'incontro ha partecipato anche unache da ieri sta occupando con i trattori piazza Mazzini a Lecce. Ricevuti dal premier, gli olivicoltori hanno chiesto la totale eradicazione delle piante infette, i reimpianti, utilizzo dei fondi CIPE stanziati solo per ripristinare le potenzialità produttive, un, l'anticipazione dei premi Pac alle aziende e la nomina di un commissario con poteri straordinari per gestire l'emergenza xylella.A rappresentare le istanze degli olivicoltori c'era. "Il Ministro Centinaio e la sottosegretaria Pesce hanno fatto un buon lavoro col decreto, che è stato un primo risultato tangibile delle proteste, adesso il testo va modificato e rinforzato per poter finalmente dare risposte concrete ed immediate a migliaia di aziende in ginocchio", ha dichiarato. "", ha concluso Sicolo.