Andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano (-0,93%), seduta depressa per Valsoia

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 99.765,7, in contrazione dello 0,93%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 591, dopo aver avviato la seduta a 592.Tra i titoli del, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,97%.Tra ledi Milano, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,12%.