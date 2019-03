Blue Air e Alitalia ampliano la partnership in codeshare

(Teleborsa) -hanno ampliato la loro partnership in codeshare, in base alla quale il codice di Blue Air sarà posizionato su oltre 40 rotte verso città come Larnaca, Atene, Madrid, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Marsiglia, Malaga o Barcellona, Francoforte, Düsseldorf, Monaco, Varsavia, Tirana, Praga, Podgorica, Ginevra, Zurigo, Malta, Casablanca e Il Cairo.Blue Air e Alitalia sono partner in codeshare dal 2017 e quest'ultimo potenziamento offrirà anche voli nazionali daverso altre 18 destinazioni nazionali: Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Bari, Brindisi, Palermo, Pisa, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Trieste, Venezia, Verona, Lampedusa, Torino e Pantelleria. Il periodo di vendita è valido fino al 26 ottobre e tutte le prenotazioni effettuate sulle rotte in codeshare di Alitalia includeranno un bagaglio a mano di 10 kg e un bagaglio a stiva da 23 kg.