Reddito cittadinanza, arrivate oltre 800 mila domande

(Teleborsa) - Nel primo mese di operatività sono, fra quelle arrivate ai Centri di Assistenza Fiscale o CAF (circa 600 mila) e quelle inserite online e tramite Poste (oltre 200 mila). Nei prossimi giorni l'Istituto di previdenza avvierà il vaglio delle richieste pervenute entro lae la verifica dei requisiti per l'assegnazione della carta che servirà al ritiro.- Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, dal 6 marzo, data di inizio del periodo per fare richiesta, al 25 marzo, sonoper il Reddito di cittadinanza: di cui 193.731 presso gli uffici postali e 28.802 online. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Lombardia con 31.309, la Campania con 28.897, la Sicilia con 23.863, il Piemonte con 20.981 e il Lazio con 20.741. Più o meno nello stesso periodo,: di cui 500 mila già formalizzate ed altre 100 mila appuntamenti fissati ad aprile.- Dalla Consulta Nazionale dei CAF emergono anche le ripartizioni di genere e per età. Complessivamente, nelle 10 città campione (Torino, Milano, Venezia, Livorno, Grosseto, Roma, Napoli, Cosenza, Bari e Palermo) l'analisi delle domande pervede gli uomini al 47% e le. Guardando all', l'8% sono under 30, ile il 17% potenziali pensionati. Se poi si considera la, ildelle domande sono giunte da(inclusi cittadini Ue residenti nel nostro Paese) ed il 9% da stranieri residenti in Italia.