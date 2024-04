Bank of America, assistente finanziario virtuale è stato utilizzato 2 miliardi di volte

Bank of America

(Teleborsa) -, l'assistente finanziario virtuale di, hanei confronti di 42 milioni di clienti. Ci sono voluti quattro anni per raggiungere 1 miliardo di interazioni, da allora il coinvolgimento dei clienti è aumentato, raggiungendo un secondo miliardo appena 18 mesi dopo, si legge in una nota."Erica funge sia dache da controllo della missione per i nostri clienti - ha affermatopresso Bank of America - Erica incontra i clienti dove sono e quando hanno bisogno di noi, ed è diventata una vera guida al loro fianco".Ad oggi, Erica ha risposto a 800 milioni di richieste provenienti da oltre 42 milioni di clienti e ha fornitooltre 1,2 miliardi di volte. Per esempio:Degli oltre 30che Erica fornisce ai clienti, gli approfondimenti principali includono: monitoraggio e gestione degli abbonamenti ricorrenti - 2,6 milioni al mese; aiutare i clienti a comprendere i comportamenti di spesa - 2,2 milioni al mese; mantenere i clienti informati su depositi e rimborsi - 2,1 milioni al mese.Quando i clienti chiedono assistenza a Erica, leincludono: richiesta di un numero di conto o di routing number - 1,7 milioni al mese; trovare transazioni - 1,5 milioni al mese; assistenza con trasferimenti di denaro e pagamento delle bollette - 900.000 al mese.Oltre il 98% dei clienti ottiene le risposte di cui ha bisogno da Erica,. Quando è necessaria ulteriore assistenza, la funzionalità Mobile Servicing Chat di Bank of America mette in contatto i clienti con un rappresentante della banca che può rispondere a domande di assistenza più complesse.