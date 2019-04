Acea promossa dagli analisti dopo la presentazione del piano

Acea

società multiservizi

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,38%.Il titolo viene promosso dagli analisti nel giorno di presentazione del piano industriale al 2022 . Per Equita il titolo è "hold" e il target price è fissato in 16,40 euro. Stessa valutazione di Kepler Cheuvreux con prezzo obiettivo a 16 euro.Il nostro piano è almeno un anno in anticipo rispetto agli obiettivi previsti con il piano 2018-22. Lo ha spiegato agli analisti l'illustrando il piano.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, laevidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,64 Euro. Primo supporto a 15,36. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,26.