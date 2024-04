Virano in negativo gli Eurolistini con dubbi su tagli tassi Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo una prima parte di seduta in rialzo, poiché il Bureau of Labour Statistics (BLS) statunitense ha comunicato che i prezzi al consumo sono cresciuti più del previsto a marzo, a causa dell'aumento del costo della benzina e degli alloggi, mettendo in dubbio la possibilità che lainizi a tagliare i tassi di interesse a giugno. Domani sarà la volta della, da cui il mercato non si aspetta modifiche ai tassi ma la conferma di un consenso per un taglio dei tassi già nella riunione di giugno.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,86%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.328,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,56 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +136 punti base, con ilche si posiziona al 3,76%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,25%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,73%.Negativa, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,38%, scambiando a 36.002 punti. In ribasso il(-0,7%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,62%).di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,57%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,57%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,00%.avanza dello 0,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,53%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,03%.di Milano,(+2,67%),(+2,01%),(+1,07%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%.scende del 3,67%. Calo deciso per, che segna un -3,55%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,33%.