Segno meno per il settore costruzioni a Milano (-1,12%)

Trevi

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 30.618 di 346,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 437, dopo che in principio era 438.Tra i titoli del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,46%.Tra le azioni del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,60%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.