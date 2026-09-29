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Eurozona: brusca correzione per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brusca correzione per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo crolla dell'1,64%, scendendo fino a 725,13 punti.
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