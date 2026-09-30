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Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove al ribasso il comparto costruzioni europeo, che perde lo 0,68%, scambiando a 725,34 punti.
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