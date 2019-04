Prevalgono le vendite per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,79%), s.S. Lazio si muove verso il basso

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

grande capitalizzazione

Juventus

media capitalizzazione

Autogrill

bassa capitalizzazione

S.S. Lazio

Gamenet

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 44.319,7, in discesa di 352,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 187, dopo aver avviato la seduta a 187.Tra le azioni italiane adell'indice viaggi e intrattenimento, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,76% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per i, che soffre un calo dello 0,60%.