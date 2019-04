AlbaStar, più voli di linea in Italia per stagione estiva 2019

(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnola, che sarà collegata direttamente dall’Italia e dall’Irlanda. Voli che saranno operati con gli aeromobili Boeing 737-800 Next Generation e Boeing 737-400 della flotta, configurati rispettivamente per 189 e 170 posti in classe unica.provenienti dal settore del turismo e dei trasporti, AlbaStar, con sede a Palma di Majorca,i.con collegamenti diretti dagli aeroporti di Milano Malpensa, Perugia, e Bergamo Orio al Serio con destinazione Catania.con rotte dirette tra l'aeroporto di Lamezia Terme e Bergamo Orio al Serio.. Gli aeromobili sono basati presso l'aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, e in Italia, presso lo scalo di Milano Malpensa e presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.