Italia, estate 2025: tra turismo ed esperienze enogastronomiche

Valica

(Teleborsa) - Secondo le previsioni l’istituto di indagine Demoskopika, per l’Italiasi preannuncia una, con oltre, in crescita rispettivamente del 3,4% e 2,1% rispetto al 2024. A trainare il settore è la crescente domanda di esperienze autentiche, in cui il turismo enogastronomico gioca un ruolo sempre più centrale nelle scelte dei viaggiatori.Secondo l’indagine della principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia,, circasi sono messi, con una crescente attenzione alle destinazioni che offrono un’offerta enogastronomica ricca e variegata. Il turismo esperienziale legato alla scoperta di prodotti tipici, percorsi del gusto ed eventi culinari si conferma una leva fondamentale per la valorizzazione del territorio.In questo contesto,, si pone come protagonista nella comunicazione digitale, supportando le destinazioni turistiche e le esperienze enogastronomiche nella creazione di, capaci di raccontare storie autentiche e di qualità. Attraverso eventi esperienziali come Borgo di Vino, che celebra vini e cucina locale, e Fiera dei Sapori, che racconta le tradizioni culinarie italiane, Valica crea, connettendoli a community di appassionati e offrendo spazi ad alto valore per la promozione delle eccellenze italiane.Nell'ultimo update sul 2024,per azione, il che implica un potenziale rialzo di oltre l’80% rispetto all'attuale prezzo delle azioni.Valica è un fornitore di soluzioni mar-tech per inserzionisti e pubblico nei settori dei viaggi e dell’enogastronomia. Nata come editore digitale attraverso siti web e social network, Valica ha costruito community di appassionati di viaggi e cibo. Dal 2019, ha introdotto in tutta Italia format di eventi enogastronomici phygital rivolti al pubblico retail B2C. Attualmente Valica è scambiata a un multiplo EV/Ricavi 2025E di 1.1x, rispetto alla media dei comparables pari a 0.9x.