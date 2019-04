Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,19%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Banco BPM

BPER

Unicredit

Ftse MidCap

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Ftse SmallCap

Banco Sardegna Risp

Banca Profilo

Banca Finnat

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 8.800,2, in diminuzione dell'1,19%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 96, dopo che ha esordito a 97.Tra le azioni più importanti del comparto bancario di Milano, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,77% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Tra le azioni del, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.