Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo (+1,49%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Pirelli

Ferrari

Fiat Chrysler

listino milanese

Brembo

Piaggio

Ftse SmallCap

Pininfarina

Sogefi

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 201.952,4 con un incremento di 3.015,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 504, dopo aver avviato la seduta a 498.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%.In luce, con un ampio progresso dell'1,61%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,11%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,03%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,39%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,92%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.