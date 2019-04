Germania, Authority tedesca non esclude Huawei dalla gara per le reti 5G

(Teleborsa) - Nessuna esclusione nonostante le pressioni Usa. È questa la posizione dellaIn un'intervista al Financial Times,ha lanciato un messaggio chiaro. All'indomani del vertice dell'Authority ha, infatti, affermato che "per la Bundesnetzagentur nessun fornitore di equipaggiamenti, incluso Huawei, deve o può essere specificamente escluso". Secondo Homann,, né - ha aggiunto il presidente dell'Authority – siamo a conoscenza di altri organi in Germania che abbiano ricevuto indicazioni affidabili".visto chee Huawei detiene un gran numero di licenze in questo mercato". Se il colosso cinese fosse escluso, dunque, "questo porterebbe a, ha concluso.Il mese scorsocon una lettera in cui si affermava che Washington avrebbe preso in considerazione unaqualora fosse stato consentito Huawei di partecipare alle reti 5G.Mentre altri paesi, comese il gruppo di Shenzhen rispetterà i requisiti di sicurezza stabiliti il mese scorso dal governo tedesco, potrà partecipare alla gara tedesca per il 5G.