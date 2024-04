Unidata si aggiudica commessa in RTI per telelettura contatori acqua Basilicata

Unidata

(Teleborsa) -,operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR,per l’affidamentodell’appalto per la realizzazione dinelle reti di distribuzione dell’acqua, compresadelle reti.L'’intervento rientra nell’ambito delleper la "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica attraverso una gestione sostenibile delle risorse idriche e la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua"., che oltre ad Unidata vede la partecipazione della mandante, sarà impegnato in un complesso progetto diad oggi in uso in 21 Comuni della Regione Basilicata, che prevede - nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione della misura M2C4 -14.2 ("Riduzione delle perdite nellereti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti") - la realizzazione dellae la fornitura degliper la misura dei consumi delle utenze.