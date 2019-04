Limature per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,46%), perde molto Gequity

comparto dei servizi finanziari in Italia

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Tinexta

Anima Holding

Mutuionline

Gequity

Conafi

Lventure Group

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 89.992,6, in calo dello 0,46% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 450, dopo aver iniziato gli scambi a 451.Tra leitaliane, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,45%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,42%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,68% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,72%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,52% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,65%.