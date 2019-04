Lavoro, Italia arranca: obiettivi UE 2020 ancora lontani

(Teleborsa) - E' cosa nota, purtroppo, che quando si parla diin Italia la fotografia che ne viene fuori è fatta di tanteche non bastano ad illuminare ilnel quale siamo- Ilè a un passo, gli obiettivi della strategiainvece sono tutt'altro che a portata di mano. In particolare quando si parla di lavoro, infatti, c'è poco da stare allegri: l'Italia ha raggiunto appena un tasso di occupazione delimpensabile arrivare da qui a poco all'asticella del. Dunque, a un anno dal termine stabilito quasi dieci anni fa, il nostro- Le cose si fanno ancora più gravi guardandogià nel 2017 la media Ue era alper cento, e anche se l'obiettivo del 75 per cento per il 2020 non verrà raggiunto, l'Italia rimarrà comunque, ultimo Paese europeo per l'occupazione, seguito dalla Grecia che sfiora il 58%.A fare il punto, il Rapporto della, che evidenzia anche come nel Belpaese ci sia da fare i conti con(ilcome da copione, lascia indietroche continua ad arrancare) e di(divario occupazionale train miglioramento ma ancora preoccupante). Come sempre, lo dicono i numeri: ben 35 i punti di differenza tra il tasso di occupazione della provincia di Bolzano (79%) e quello della Regione Sicilia (44%).Non meno preoccupante, si diceva, lo squilibrio tra uomini e donne: ci sono 28 punti di differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile e, nonostante la situazione delle donne sia migliorata, impossibile non notare con una certa preoccupazione, che in tutte leUna situazione che non riguarda solo noi:le donne rappresentano uno dei gruppi più danneggiati dalla crisi economica e finanziaria del 2008 e, solo in anni recenti, il livello di occupazione femminile ha ricominciato a crescere. Nonostante questo miglioramento, è necessario sottolineare chesottolinea il Rapporto.