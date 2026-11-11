Automotive, a settembre produzione +9,4%. ANFIA: volumi ancora lontani dai livelli fisiologici

Autovetture a +14,9% nel mese

(Teleborsa) - A settembre 2026 l'indice della produzione dell'industria automotive italiana è cresciuto del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati Istat elaborati da ANFIA. Nei primi nove mesi dell'anno l'aumento è dell'11,2%. Il dato si confronta con una produzione industriale complessiva sostanzialmente ferma: -0,1% a settembre e +0,3% da inizio anno.



Per comparto, la fabbricazione di autoveicoli cresce del 22,2% nel mese e del 22,9% nei nove mesi. Le carrozzerie, i rimorchi e i semirimorchi recuperano il calo a doppia cifra di agosto con un +10,3%, ma restano in flessione del 4,8% da inizio anno. Ancora negativa, anche se in miglioramento, la componentistica, che segna -7,4% nel mese e -2,1% nei nove mesi.



Secondo i dati preliminari di ANFIA, a settembre in Italia sono state prodotte circa 24mila autovetture, il 14,9% in più rispetto a un anno prima. Nei primi nove mesi le auto prodotte salgono a 224.970 (+25,7%), mentre il totale degli autoveicoli raggiunge 416.984 unità (+15,8%).



I segnali di miglioramento "si scontrano, tuttavia, con volumi produttivi ancora decisamente lontani dai livelli fisiologici per un Paese come il nostro", ha commentato il direttore generale di ANFIA, Gianmarco Giorda. Ha ricordato che nel 2023 la produzione nazionale di autoveicoli era intorno alle 800mila unità, mentre per il 2026 ANFIA stima circa 520mila. Giorda auspica che i dossier europei in discussione garantiscano presto il principio di una neutralità tecnologica "Made in Europe", a sostegno delle produzioni realizzate in Europa e in Italia.



Sul fronte commerciale, tra gennaio e luglio l'export di autoveicoli dall'Italia vale 10,82 miliardi di euro, a fronte di un import di 23,78 miliardi. La Germania è il primo mercato di destinazione con il 16,5%, seguita da Stati Uniti (15%) e Francia (12,5%). L'export della componentistica vale invece 15,34 miliardi, con un saldo attivo di 3,80 miliardi.



Il fatturato del settore automotive cresce del 17% ad agosto, con il mercato interno a +12% e quello estero a +20,3%. Nei primi otto mesi l'aumento è del 6,5%. Il fatturato della componentistica sale del 9,4% ad agosto e del 3% da inizio anno.

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