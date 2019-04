GPI prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

GPI

(Teleborsa) -, nel periodo compreso tra il 15 e il 18 aprile 2019 inclusi,, pari allo 0,014% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di 9,2346 euro per azione, per un controvalore complessivo di 20.731,64 euro.Al 23 aprile, il gruppo attivo nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale detiene direttamente 71.698 azioni proprie, pari allo 0,451% del capitale socialeComposto rialzo, sul listino milanese, per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,22%.