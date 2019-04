Agcom, le linee ultrabroadband salgono al 45% del totale

(Teleborsa) -, un vero e proprio boom rispetto a 4 anni fa quando erano solo il 3,7%.I dati arrivano dall'Osservatorio sulle comunicazioni realizzato dache ha registrato anche un, scesi di 350mila unità in un anno, ma con un cambiamento ancora più evidente nella tecnologia utilizzata: se a fine dicembre 2014 quasi il 94% degli accessi alla rete fissa era in rame, dopo quattro anni questi sono scesi al 58%, pari ad una flessione di 7,5 milioni di linee.Nello stesso periodo (dicembre 2014 - dicembre 2018) sono, in particolare quelle(+5,9 milioni di unità),(+540 mila) e(+ 700 mila).Il cambio si nota anche sotto il profilo delle prestazioni della rete in termini di: a dicembre 2018 le linee con velocità inferiore ai 10 Mbit/s, sono meno del 25% delle linee broadband e ultrabroadband, rispetto al 75% del dicembre 2014. Al contrario,Versante operatori,, seguito dae dacon quote comprese tra il 14 ed il 15%.Nellasi registra, su base annua, un: la crescita è dovuta all'aumento delle, salite di 4,8 milioni di unita, mentre quelle "solo voce" e "voce+dati" si sono ridotte di 1,3 milioni di unità. Anche in questo settore, Tim si conferma market leader (30,7%), seguita da Wind Tre e Vodafone con una quota simile pari al 29,2%.Il nuovo entrante, nei primi sei mesi di attività, conquista il 2,7% del mercato. Tuttavia, se si considerano unicamente le sim "human", escludendo quindi le M2M, il nuovo operatore raggiunge il 3,4%, mentre Wind Tre, nonostante una quota in calo di 2,5 punti percentuali su base annua, rimane il principale operatore con il 32,8%.Prosegue la: nell'ultimo trimestre dell'anno 2018 poco meno del 70% delle linee "human" ha effettuato traffico dati, con un consumo medio unitario di dati stimabile in 4,27 GB/mese in crescita del 55,6% rispetto a dicembre 2017.