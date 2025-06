Busitalia Veneto lancia due nuove linee tra Terme e Colli Euganei

(Teleborsa) - A partire da oggi,attivera` in via sperimentale, integrate con il servizio ferroviario presso le stazioni di, per collegare in maniera diretta i due centri termali, nonche´ la stazione di Terme Euganee– Montegrotto ai principali poli d’interesse della zona termale e dei Colli Euganei.La nuova offerta di servizi intermodali su gomma, a supporto della mobilita` collettiva nel bacino termale e dei Colli Euganei, e` stata presentata ieri, lunedì 9 giugno, presso la sede della Provincia di Padova, alla presenza del, del"Con queste nuove linee potenziamo, quelle delle Terme e dei Colli Euganei, favorendo lo sviluppo del turismo sia nazionale che internazionale. Integrare gomma e ferro significa offrire un sistema di trasporto pubblico piu` efficiente e competitivo, in grado di valorizzare il territorio e attrarre nuovi flussi turistici", ha dichiaratoL’iniziativa nasce con, promuovendo una mobilita` integrata piu` sostenibile e accessibile sia per i residenti che per i turisti. I nuovi servizi saranno effettuati con bus a basse emissioni e con orari cadenzati in connessione con i treni regionali da/per Padova, Venezia, Bologna e le principali direttrici servite da Trenitalia.– Linea delle Terme (AM – Abano Montegrotto): una linea utile per pendolari e studenti, ma anche per i turisti, che collega le stazioni di Abano e Terme Euganee – Montegrotto con i principali punti di interesse dell’area termale. Con 12 corse giornaliere tra le 8:45 e le 20:00 cui si aggiungono 2 ulteriori corse feriali alle 6:45 e 7:45, il servizio rappresenta l’'ultimo miglio' green del viaggio di pendolari e turisti che scelgono il treno per raggiungere la piu` grande stazione termale d’Europa.Linea dei Colli Euganei (CEL – Colli Euganei Link): pensata per connettere le localita` collinari con la rete ferroviaria regionale, questa linea percorre 36 km tra paesaggi naturali e borghi storici di valenza artistica e naturalistica, toccando cinque Comuni e offrendo un collegamento diretto con la stazione di Montegrotto.Il servizio prevede 8 corse giornaliere tra le 9:45 e le 18:15 e 2 corse feriali alle 7:30 e 8:45, con possibilita` di salita e discesa libera (hop on-hop off) grazie al nuovo biglietto turistico giornaliero.– In alternativa alle consuete tariffe per biglietti e abbonamenti, viene introdotto anche un biglietto giornaliero a € 10, valido per spostamenti illimitati con entrambe le nuove linee e, a partire da luglio acquistabile anche in combinazione con i servizi ferroviari, attraverso i canali di vendita Trenitalia; possibilita` di acquistare il biglietto anche a bordo senza maggiorazione di costo. Per la zona Abano-Montegrotto, e` previsto unsu tutte le linee di trasporto pubblico locale esistenti entro il territorio dei comuni di Abano e Montegrotto.Il progetto rappresenta une nella promozione di una mobilita` turistica integrata e sostenibile nel territorio veneto, in linea con gli obiettivi di Busitalia Veneto.